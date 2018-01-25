Министр спорта Канады Кент Хейр покинул пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах

16:03 | 26.01.2018

Министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр после обвинений в сексуальных домогательствах был вынужден покинуть свой пост. Об этом передает телеканал CBC. По информации СМИ, такое решение чиновник принял после разговора с премьером страны Джастином Трюдо.



Ранее представительница группы женщин обвинила министра в том, что он вербально домогался женщин, заставляя их тем самым чувствовать себя небезопасно в его обществе. По информации телеканала, инцидент произошёл во время работы Хейра членом законодательного собрания провинции Альберта в 2008–2015 годах, сообщает life.ru.



Как отмечает gazeta.ru, 48-летний Хейр вынужден передвигаться в инвалидной коляске после ДТП в 1991 году и частичного паралича.