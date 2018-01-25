Президент США Дональд Трамп извинился за репост видео «ужасных расистов»

15:55 | 26.01.2018

Президент США Дональд Трамп извинился за размещение в своём Twitter ссылки на видеоролики антимусульманского содержания. Как заявил Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое выйдет в эфир на телеканале ITV, «если вы говорите, что это ужасные люди, ужасные расисты, я, конечно, принес бы извинения».



Как отмечает life.ru, речь идёт о записи британской ультраправой организации Britain First. В ролике демонстрировалось, например, как мусульманин разбивает статую Девы Марии или бьёт голландского мальчика на костылях.