Министр обороны Великобритании предупредил о «тысячах смертей» в случае удара России

15:38 | 26.01.2018

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что атака России на объекты инфраструктуры приведет к «тысячам и тысячам» жертв. Такое мнение он высказал в интервью газете The Telegraph. По его словам, Москва изучает потенциально уязвимые места в защите объектов инфраструктуры и энергетики островного государства, включая пути энергоснабжения из континентальной Европы.



«Если нанести удар по экономике, разрушить инфраструктуру, то это приведет к многим тысячам жертв. И в этом случае страна может погрузиться в хаос», — предположил Уильямсон.



Ранее глава Генштаба Соединённого Королевства Николас Картер заявил, что Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает. При этом в стране началась подготовка обзорного доклада по вопросам военных нужд: ведомство, по оценке экспертов, будет бороться против возможного сокращения оборонного бюджета, передает russian.rt.com.