Президиум Верховного суда РФ не допустил Алексея Навального на выборы президента

15:27 | 26.01.2018

Президиум Верховного суда РФ признал законным решение Центризбиркома об отказе зарегистрировать инициативную группу Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны, передает MK.ru.



«Интерфакс» уточняет, что этим решением президиум Верховного суда «поставил точку» в жалобе Навального на решение ЦИК. Оно было принято 25 декабря. Отказ в регистрации Навального ЦИК объяснил наличием у него непогашенной судимости.



Алексей Навальный и его представители настаивают, что федеральный закон о выборах президента противоречит Конституции страны. В связи с этим оппозиционер обратился в Конституционный суд России, однако его жалоба была отклонена.