Трамп выразил готовность признать 1,8 млн нелегальных мигрантов гражданами США

15:21 | 26.01.2018

Президент США Дональд Трамп выразил готовность признать 1,8 млн нелегальных мигрантов гражданами страны. Об этом сообщил представитель Белого дома. По его словам, это решение — «своего рода предел для президента». Ожидается, что план будет обсуждаться в сенате в начале февраля.



Отмечается, что согласно новой стратегии финансовая поддержка семей мигрантов будет ограничена. Предусмотрено и окончание визовой лотереи США для ряда государств.