Потомком найденной в Базеле мумии оказался глава МИД Великобритании Борис Джонсон

15:11 | 26.01.2018

Политик Борис Джонсон, занимающий пост главы МИД Великобритании, является потомком женщины, чьи мумифицированные останки были обнаружены в одной из церквей в Базеле. К такому выводу, как передает телеканал ВВС, пришли швейцарские ученые.



Благодаря новому исследованию ДНК учёные выяснили, что её зовут Анна Катарина Бишофф. Она родилась в Базеле в 1719 году, была замужем за служителем церкви и умерла после того, как заразилась сифилисом от одного из пациентов, за которым ухаживала в больнице, сообщает russian.rt.com.



«Очень рад узнать о моей покойной прапрамумии — пионере в области сексуального здоровья. Очень горд», — написал Джонсон в Twitter.