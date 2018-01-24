Вооруженные силы Турции заявили о «нейтрализации» 343 курдов в сирийском Африне

15:04 | 26.01.2018

Вооруженные силы Турции заявили о нейтрализации 343 членов курдских группировок в Африне, говорится в сообщении Генштаба ВС страны. Также отмечается, что в течение ночи 13 самолетов турецких ВВС уничтожили «23 объекта террористов, в том числе укрытия, склады с оружием, огневые точки». Турецкий лидер также заявлял, что операции в Сирии будут продолжаться до уничтожения последнего боевика.



Как напоминает regnum.ru, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии, целью которой является недопущение усиления сирийских курдов на сирийско-турецкой границе.