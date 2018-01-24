Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового ракетоносца Ту-160

14:57 | 26.01.2018

Путин заявил о необходимости создать в России гражданскую версию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. Такую идею президент РФ высказал во время посещения летного испытания обновленного ракетоносца Ту-160 «Петр Дeйнeкин» в Казани, передает iz.ru.



Путин заявил, что возможности для этого есть, но цена на билеты должна соответствовать средней зарплате по стране, а сейчас такого не наблюдается. Эксперты уже пришли к выводу, что такую идею можно поддержать.