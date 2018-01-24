Гражданина РФ Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы на Украине

14:48 | 26.01.2018

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил задержанного летом 2017 года на Украине россиянина Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Виктор Чевгуз.



Как напоминает iz.ru, Агеева задержали украинские военные летом 2017 года в Донбассе. По словам защитника, мужчину обвинили в сотрудничестве с силами самопровозглашенной ЛНР, которую Киев считает террористической организацией. Кроме того, Агееву предъявили обвинение в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.



Ранее официальный представитель МИД России Захарова сообщала, что Москва активно занимается судьбой Агеева.