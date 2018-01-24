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Рубрика: Россия и мир


14:41 | 26.01.2018

Посольство России опровергло информацию о покупке угля у КНДР в обход санкций

Появившаяся в СМИ информация о том, что Россия в обход санкций СБ ООН реэкспортирует северокорейский уголь в третьи страны, не соответствует действительности, заявили «Интерфаксу» в посольстве РФ в КНДР. «Россия не покупает уголь у КНДР и при этом не является транзитным пунктом доставки угля в третьи страны», — подчеркнули в посольстве.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах сообщило, что в прошлом году КНДР три раза поставляла уголь в Россию, который впоследствии был отправлен в Южную Корею и Японию.

© «Вечерние Ведомости»



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