Посольство России опровергло информацию о покупке угля у КНДР в обход санкций

14:41 | 26.01.2018

Появившаяся в СМИ информация о том, что Россия в обход санкций СБ ООН реэкспортирует северокорейский уголь в третьи страны, не соответствует действительности, заявили «Интерфаксу» в посольстве РФ в КНДР. «Россия не покупает уголь у КНДР и при этом не является транзитным пунктом доставки угля в третьи страны», — подчеркнули в посольстве.



Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах сообщило, что в прошлом году КНДР три раза поставляла уголь в Россию, который впоследствии был отправлен в Южную Корею и Японию.