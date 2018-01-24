Рубрика: Россия и мир
14:37 | 26.01.2018
Армия САР обнаружила у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на сирийских беженцев сообщил, что в ближайшее время в САР ожидается прорыв групп боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток, сообщает russian.rt.com.
© «Вечерние Ведомости»
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