Армия САР обнаружила у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

14:37 | 26.01.2018

Армия САР обнаружила у боевиков, уничтоженных в районе Эт-Танф, аппаратуру РЭБ (устройства для постановки помех и базовую радиостанцию) европейского производства. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон, передает iz.ru.



Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на сирийских беженцев сообщил, что в ближайшее время в САР ожидается прорыв групп боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток, сообщает russian.rt.com.