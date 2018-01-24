Журналистка Екатерина Гордон отказалась от участия в предвыборной гонке

14:22 | 26.01.2018

Журналистка, телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон не будет участвовать в выборах президента России. Такое заявление она сделала во время пресс-конференции в Москве, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось, что она собрала необходимое количество подписей в поддержку своей регистрации на выборах президента России. Ее кандидатура была выдвинута на выборы Партией добрых дел.