На Олимпийские игры — 2018 смогут поехать 169 российских спортсменов

14:18 | 26.01.2018

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о том, что на Игры в Пхенчхан смогут попасть 169 российских спортсменов. «К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку. Спортсменам, получившим приглашение, будет дана возможность самостоятельно решить, будут ли они участвовать в Играх», — заявил Поздняков. По его словам, общая заявка делегации с сопровождающими на ОИ — 340 человек. Олимпийские игры — 2018 пройдут в Корее с 9 по 25 февраля.