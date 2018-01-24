16:41 | 25.01.2018

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер объявил о планах в пятый раз вступить в брак. Избранницей политика стала кореянка Ким Со Ен, его бывшая переводчица, передает iz.ru. По словам Шрёдера, торжественная церемония назначена на осень.



Экс-канцлер Германии рассказал, что до женитьбы рассчитывает побольше узнать о родной стране своей будущей супруги, выучить язык. По его словам, жить пара рассчитывает именно в Южной Корее.



Как напоминает regnum.ru, в августе 2017 года бывший канцлер Шредер был выдвинут на должность независимого директора «Роснефти». Впоследствии эта инициатива получила поддержку акционеров компании.