Шоссе в американском штате Иллинойс после ДТП засыпало долларовыми купюрами

16:32 | 25.01.2018

Шоссе в американском штате Иллинойс засыпало купюрами после ДТП с автомобилем Ford, перевозившим деньги для нелегальных игровых автоматов. Об этом сообщает UPI.



Предполагаемым виновником аварии стал перевозчик денег, который ехал с превышением скорости и в итоге не справился с управлением и врезался в отбойник. В итоге в ДТП приняли участие три автомобиля.



При этом дорога оказалась усыпана купюрами номиналом 5, 10 и 20 долларов. Прибывшие полицейские перекрыли трассу. Деньги собирали около часа.