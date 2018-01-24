В Северной Ирландии подростку пришили ногу задом наперед

16:21 | 25.01.2018

В Северной Ирландии 15-летнему Тристину Стюарту, пережившему ампутацию ноги, пришили ступню на место колена, сообщает Mirror.



Издание отмечает, что летом прошлого года у Тристина Стюарта диагностировали синовиальную саркому ноги (злокачественную опухоль), которая требует ампутации пораженной части тела. Однако хирурги предложили удалить не всю конечность, а только голень и пришить на место колена повернутую задом наперед ступню. По их словам, при подобной операции голеностопный сустав будет играть роль коленного, из-за чего будет легче использовать протез.



«Какая разница, как выглядит нога. Я знал только, что хочу снова бегать, и знаю, что так и будет», — сказал на это подросток. После продолжительного реабилитационного периода юноша может свободно ходить на протезе и тренируется, чтобы научиться бегать.