МВД пообещало «жестко» пресекать нарушения на массовых акциях перед выборами

16:16 | 25.01.2018

Полиция будет жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях перед выборами президента 18 марта. Об этом заявил первый замруководителя МВД Горовой, передает «Интерфакс». «Москва всегда являлась и остается центром притяжения и внимания. На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание», — сказал Горовой.



Ранее в Росгвардии пообещали, что в случае провокаций правоохранители будут действовать «жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства».