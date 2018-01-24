16:06 | 25.01.2018

Украинский «Нафтогаз» засекретил решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Газпромом» о поставках российского газа на Украину, сообщили в компании агентству «Украинские новости». Это сделано, чтобы не дать «Газпрому» повод отказаться от исполнения решения, объяснили в «Нафтогазе».



Из заявления «Нафтогаза» следует, что текст решения суда содержит подробную информацию о контракте купли-продажи газа с «Газпромом» и дополнительных соглашениях, которые стороны заключали по ходу сделки. В самом контракте при этом прописано, что его текст должен оставаться конфиденциальным, передает РБК.



Как напоминает lenta.ru, стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом» в декабре 2017 года. По итогам обе стороны объявили о победе друг над другом. «Газпром» требовал более 50 миллиардов долларов за нарушение правила «бери или плати», однако суд это требование отклонил. Украинская сторона настаивала на отмене этого условия, а также на пересмотре стоимости газа по рыночным ценам — это требование было удовлетворено частично.