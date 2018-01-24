Песков не считает цензурой отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»

15:58 | 25.01.2018

В Кремле не считают проявлением цензуры запрет в России проката комедии «Смерть Сталина». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков. «Мы не согласны с тем, что это (отзыв прокатного удостоверения) — проявление цензуры», — цитирует «РИА Новости» Пескова.



Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до премьеры в РФ. Глава ведомства Мединский объяснил, что зрители старшего поколения в России могут воспринять ленту как оскорбление советского прошлого, отмечает iz.ru.