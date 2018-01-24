Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства

15:48 | 25.01.2018

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар приговорен к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальные домогательства к спортсменкам. Об этом сообщает BuzzFeed. Бывший медик также признан виновным в хранении детской порнографии.



Всего с обвинениями против Нассара выступили 160 женщин. Среди его жертв олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Джордин Уибер, Эли Райсман, Симона Байлз и другие гимнастки. Многие из них пришли на судебное заседание, зал был полон людей. Отметим, что в ноябре прошлого года Нассар признал себя виновным в 10 случаях домогательств по отношению к спортсменкам.