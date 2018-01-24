Самую маленькую в мире муху назвали в честь политика и актера Арнольда Шварценеггера

15:42 | 25.01.2018

Американские энтомологи открыли самую миниатюрную муху на Земле, чья длина не превышает 400 микрометров, и назвали ее в честь политика и актера Арнольда Шварценеггера, говорится в статье, опубликованной в журнале Biodiversity Data Journal.



Из-за своего сложения муха получила название Megapropodiphora arnoldi. Поводом назвать муху в честь Шварценеггера послужило не только строение ее лапок, но и давнее увлечение энтомолога Брайана Брауна личностью спортсмена. «Он дал мне надежду на то, что однажды я, тощий подросток, смогу изменить свое тело», — объясняет Браун. Отмечается, что американский ученый нашел муху нового вида в джунглях Амазонии на севере Бразилии.