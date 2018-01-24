В МОК заявили, что болельщикам не запрещено использовать флаг РФ на Олимпиаде

15:38 | 25.01.2018

Демонстрация флага страны признанного МОК Национального олимпийского комитета (НОК), даже если он временно отстранен, зрителями или болельщикам во время Олимпийских игр не может быть запрещена, говорится в заявлении МОК на запрос «РИА Новости».



«Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», — говорится в тексте заявления.