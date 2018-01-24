Китайские учёные впервые успешно клонировали обезьяну

15:13 | 25.01.2018

Китайские ученые впервые успешно клонировали обезьяну таким же способом, как и овечку Долли, сообщает журнал Cell. Предполагалось, что данный метод не сработает в случае с приматами, однако китайским биологам удалось разработать собственную технологию клонирования обезьян.



На улучшение имеющейся методики ученым потребовалось два года. Они столкнулись с «огромным количеством ошибок и неудач», а первые клоны умирали спустя несколько часов после рождения, отмечает lenta.ru.



По словам учёных, секретом успеха процедуры стал усовершенствованный метод переноса ядра. Кроме того, они разработали специальный коктейль из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в неё нового ядра.