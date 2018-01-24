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Рубрика: Россия и мир


14:50 | 25.01.2018

Дональд Трамп заявил о готовности дать показания спецпрокурору по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов дать показанию спецпрокурору по расследованию «вмешательства РФ в выборы» Роберту Мюллеру, но намерен сначала проконсультироваться со своими адвокатами, передает «РИА Новости». Трамп настаивает на том, что «он не сделал ничего плохого».

«На самом деле я с нетерпением жду этого», — сказал Трамп, дав понять, что он намерен подробно ответить на вопросы специального прокурора и положить конец домыслам о том, что Москва пыталась повлиять на выборы, а сам избранный президент — сорвать расследование, начатое в отношении его окружения, сообщает rg.ru.

Источники CNN, знакомые с ходом дела, отметили, что адвокаты президента хотели бы, чтобы ответы Трампа пришли в комитет в письменной форме, но допускают, что в конечном итоге допрос может состоять из комбинаций письменных заявлений и личных встреч. Также защитники главы государства не отрицают, что показания Трамп может дать и исключительно в формате устного интервью.

© «Вечерние Ведомости»



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