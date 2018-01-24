Персоналу московских отелей сделают прививки перед чемпионатом мира по футболу

14:43 | 25.01.2018

Сотрудникам гостиниц и хостелов в Москве перед чемпионатом мира по футболу сделают прививки от гепатита А и дизентерии. В мэрии отметили, что вакцинация бесплатная, за счет городского бюджета, передает rg.ru.



Вакцинацию, которая начнётся в феврале и закончится в мае, пройдут все столичные отели, принимающие болельщиков ЧМ, даже если в них остановится всего один гость.



Чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.