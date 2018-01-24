29 января Путин встретится с премьер-министром Израиля Нетаньяху

14:32 | 25.01.2018

Путин и премьер-министр Израиля Нетаньяху могут встретиться 29 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков. «Да, подтверждаем», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Отмечается, что встреча запланирована на тот же день, когда Нетаньяху приедет в Россию.