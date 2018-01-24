Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение

14:26 | 25.01.2018

Следствие предъявило мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинение, срок его заключения в связи с этим будет продлен до двух месяцев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Напомним, в отношении него расследуется уголовное дело о земельных махинациях с ущербом в сумме более 80 млн рублей.



По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 га, расположенный в Махачкале, является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении этого участка в собственность ОАО «АСПК» за плату в размере 1,1 млн рублей.