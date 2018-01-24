Вашингтон намерен отказаться от финансирования МКС к 2025 году

14:19 | 25.01.2018

Вашингтон намерен отказаться от финансирования Международной космической станции (МКС) к 2025 году из-за высокой стоимости проекта и сомнений в его перспективах. Такая инициатива содержится в проекте федерального бюджета, который анализирует американское издание The Verge. Проект может подвергнуться редакции перед официальной публикацией. Однако два источника издания утверждают, что положение будет сохранено.



Как считают конгрессмены, содержание станции обходится слишком дорого, а также мешает развитию американской космонавтики, которой следует сосредоточиться на исследовании глубокого космоса, передает lenta.ru.