Российское рыболовецкое судно «Восток» пропало у берегов Приморья

14:00 | 25.01.2018

В четверг утром в Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток». На борту находится 20 человек экипажа, а не 21, как сообщалось раньше, уточняет Дальневосточная транспортная прокуратура.



В поисково-спасательной операции принимают участие несколько судов, два вертолёта Ми-8 и самолёт Бе-200 МЧС. К поискам пропавшего корабля также подключились силы Тихоокеанского флота.



Построенное в Корее в 1985 году судно ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственник судна — ООО «ДВ-флот».