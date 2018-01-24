Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет не хотел унизить Россию

13:55 | 25.01.2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что при допуске России на Олимпиаду под нейтральным флагом и составлении списка приглашённых спортсменов МОК хотел не унизить Россию, а показать всему миру строгость применённых санкций, передает championat.com.



Глава организации также отметил, что достаточно лишь подозрения, чтобы отказать российскому спортсмену в участии в Олимпиаде.



«Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. С одной стороны, были применены санкции, которые заключаются в том, что на Играх не будет российских флага и гимна, и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучен вице-премьер страны. Но, с другой стороны, это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и чистое поколение. Эти спортсмены будут послами нового, чистого российского спорта», — цитирует Баха Reuters.



Напомним, МОК 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России и отстранил сборную России от выступления на Играх-2018, но дал возможность отдельным российским атлетам выступить под олимпийским флагом.