Трамп призвал Эрдогана ограничить военные действия в сирийском Африне

13:42 | 25.01.2018

Президент США Трамп в телефонном разговоре с турецким коллегой Эрдоганом призвал Анкару к сдержанности и ограничению военных действий в сирийском Африне, сообщает пресс-служба Белого дома. В Анкаре между тем отметили, что Эрдоган заявил протест против поставок из США вооружения сирийским курдам.



Также Трамп призвал Эрдогана принять все необходимые меры, чтобы избежать возможного столкновения между американскими и турецкими силами в Сирии, передает iz.ru.