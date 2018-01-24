В Петербурге на 68-м году жизни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина

13:36 | 25.01.2018

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщил «РИА Новости» ее продюсер Владимир Андреев. «Людмила Петровна скончалась сегодня в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — сказал Андреев.



Людмила Сенчина была ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра. Участвовала в различных телевизионных проектах — «Артлото», «Песня года», «Универсальный артист», «Суперстар», а также сольных бенефисах. Многие помнят в ее исполнении песни «Золушка», «Песня о нежности», «Белый танец» и многие другие, напоминает «Росбалт».