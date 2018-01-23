Генпрокуратуру РФ просят проверить «Смерть Сталина» на экстремизм

16:59 | 24.01.2018

Общественный совет при Минкультуры направил 23 января обращение к генеральному прокурору России Чайке с просьбой провести проверку фильма «Смерть Сталина», премьера которого должна была состояться 25 января, на предмет экстремизма и возможных угроз общественной безопасности, передает life.ru.



Члены общественного совета посчитали, что картина направлена «на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма».



Напомним, ранее Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» режиссёра Армандо Ианнуччи. Причиной назвали наличие в картине «запрещённых к распространению материалов».