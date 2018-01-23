Мизулина предложила уголовно наказывать руководство соцсетей за опасный контент

16:50 | 24.01.2018

Заместитель руководителя комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Мизулина предложила уголовно наказывать руководство социальных сетей и мессенджеров за опасный и вредоносный контент, передает MK.ru.



«Необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая распространяется, вплоть до административного приостановления деятельности и уголовной ответственности», — заявила Мизулина.



Как отмечает Kp.ru, по мнению Мизулиной, учитывая недавние ЧП в российских школах, сейчас важно контролировать все проходящие через детей потоки информации на предмет призывов к жестокости, насилию и экстремизму.