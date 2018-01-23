Председатель правления ВТБ Костин назвал биткоин фейковой валютой

16:38 | 24.01.2018

Биткоин является фиктивной валютой и у него нет большого будущего, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg в рамках Давосского экономического форума.



«Это достаточно необычно. Я думаю, что у биткоина нет большого будущего. Я не занимаюсь майнингом, безусловно», — заявил Костин.



Вместе с тем инвестиции криптовалют в российские стартапы за 2017 год выросли в десять раз — до $200 млн. Эксперты объясняют это простотой привлечения денежных суррогатов в отличие от обыкновенных кредитов, отмечает iz.ru.