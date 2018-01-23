В Москве запретили торговлю в радиусе 50 метров от станций метро и ТПУ

16:03 | 24.01.2018

Мосгордума в окончательном чтении одобрила закон, согласно которому запрещается торговля в радиусе 50 метров (ранее 25 метров) от станций метро и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), передает РИА «Новости». «Проект закона уточняет перечень мест, в которых запрещена торговая деятельность и оказание услуг в 50-метровой зоне от следующих объектов: вестибюли станций, подуличные переходы и другие сооружения метрополитена, а также объекты транспортно-пересадочных узлов», — сказал депутат Александр Семенников. По его мнению, меры позволят успешнее выявлять и пресекать незаконную деятельность.