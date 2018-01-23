Песков заявил, что Вашингтон «заматывает» расследование случаев химатак в Сирии

15:46 | 24.01.2018

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Вашингтон фактически «заматывает» расследование случаев химатак в Сирии. «В целом, мы категорически не согласны с подходом американцев, которые идут по пути заматывания реальных международных расследований предыдущих случаев», — сказал Песков, передает russian.rt.com. По словам Пескова, США «предпочитают путь наклеивания ярлыков без каких-либо оснований».



Как напоминает РБК, ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что на России лежит ответственность за гибель людей во время химических атак в Сирии. По словам Тиллерсона, последняя химическая атака в Сирии произошла 22 января, в результате нападения пострадали более 20 человек, в том числе дети. По мнению США, атака была организована режимом президента Сирии Асада.