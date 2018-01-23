Сенат США утвердил Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы

14:26 | 24.01.2018

Сенат во вторник одобрил назначение Джерома Пауэлла новым председателем Федеральной резервной системы (ФРС), который приступит к своим обязанностям 3 февраля - после завершения 4-летнего срока работы на этом посту Джанет Йеллен, передает «Интерфакс».



Пауэлл — инвестиционный банкир, в прошлом он был заместителем министра финансов США, а с 2012 года входит в совет управляющих ФРС, отмечает iz.ru.