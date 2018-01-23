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Рубрика: Россия и мир


14:22 | 24.01.2018

Песков призвал избегать слов о бойкоте Олимпиады-2018

Россия должна продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил пресс-секретарь Путина Песков. Он также посоветовал избегать в сложившейся ситуации таких слов, как бойкот. «С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно», — заявил Песков.

Как напоминает iz.ru, МОК не допустил к участию в Олимпиаде 111 спортсменов России. В списке приглашенных атлетов отсутствовали имена шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, известного биатлониста Антона Шипулина и одного из ведущих российских лыжников Сергея Устюгова.

© «Вечерние Ведомости»

 


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