Песков призвал избегать слов о бойкоте Олимпиады-2018

14:22 | 24.01.2018

Россия должна продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил пресс-секретарь Путина Песков. Он также посоветовал избегать в сложившейся ситуации таких слов, как бойкот. «С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно», — заявил Песков.



Как напоминает iz.ru, МОК не допустил к участию в Олимпиаде 111 спортсменов России. В списке приглашенных атлетов отсутствовали имена шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, известного биатлониста Антона Шипулина и одного из ведущих российских лыжников Сергея Устюгова.