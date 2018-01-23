Ксения Собчак во время своего визита в США может попасть на молитвенный завтрак с Трампом

14:08 | 24.01.2018

Кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак во время своего визита в США может попасть на Национальный молитвенный завтрак с участием лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщила Ксения Чудинова, пресс-секретарь Собчак.



«Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — сказала Чудинова.



Как напоминает РБК, в феврале Ксения Собчак отправится в США, она планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на Национальный молитвенный завтрак.