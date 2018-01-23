Российские автошколы предложили ввести экзамен по теории при замене прав

13:50 | 24.01.2018

Водителей при замене прав на управление транспортным средством предложили тестировать на знание ПДД. О соответствующем предложении Союза автошкол, которое рассматривают в ГИБДД, сообщают «Известия».



Сейчас водители получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Авторы инициативы предлагают обязать водителей пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверить их знание актуальных правил дорожного движения.



Кроме того, автошколы предлагают ужесточить контроль за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье водителя позволяет сесть за руль.