В Госдуме предложили ввести туристические льготы для молодежи

13:44 | 24.01.2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова предложила ввести туристические льготы для молодых людей, в частности предоставить им возможность получать субсидии на оплату проживания в отелях, передает russian.rt.com.



«Внесение указанных изменений станет шагом к принятию государственной программы по развитию молодежного туризма в нашей стране. В ее рамках было бы правильным определить перечень приоритетных туристических направлений для молодежи, которые будут поддержаны», — заявила Кувшинова.



Ростуризм и министерство культуры поддержали инициативу, законопроект планируется разработать в течение весенней сессии.