Истребитель пятого поколения Су-57 начал практические полеты с новейшим оружием на борту

12:52 | 24.01.2018

Истребитель пятого поколения Су-57, оснащенный новейшим высокоточным вооружением, начал полеты. Оружие установлено как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске военного самолета.



Глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов отметил также, что пуски и основные работы по тестированию авиационных средств поражения начнутся в скором времени. Это касается изделий, производимых конструкторскими бюро «Радуга» и «Вымпел», а также изделий головной площадки корпорации в Королеве.



Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». До августа 2017 года самолёт был известен под заводским индексом Т-50, передает life.ru.