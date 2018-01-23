ПАСЕ потребовала от России «прекратить военную поддержку Донбасса»

12:36 | 24.01.2018

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требует от России прекратить «военную поддержку незаконных вооруженных формирований» в ДНР и ЛНР, передает gazeta.ru. В указанном документе также прописаны требования к России «прекратить финансовую поддержку» ДНР и ЛНР, прекратить признание паспортов, выданных на их территории, и гарантировать соблюдение прав человека в Крыму. Кроме того, в тексте документа звучат требования освободить всех украинских пленных.