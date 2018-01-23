Человек с ножом напал на полицейских на железнодорожной станции бельгийского города Гент

12:29 | 24.01.2018

Полиция Бельгии открыла огонь по человеку, вооруженному ножом, на главной железнодорожной станции города Гент, после чего его отвезли в больницу, сообщает Reuters.



Сайт газеты Le Soir ссылается на сведения очевидцев происшествия, согласно которым к полицейским подошел человек, угрожавший им ножом, после чего они открыли огонь. Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств инцидента. Состояние преступника оценивается как тяжёлое. Добавим, что стражи порядка не пострадали.