Режиссер фильма «Смерть Сталина» прокомментировал отмену премьеры в России

12:22 | 24.01.2018

Режиссер фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи, комментируя отзыв прокатного удостоверения картины в России, заверил, что ознакомившиеся с комедией россияне высоко ее оценили. Об этом он сообщил британскому изданию The Guardian. «Все русские, которым мы показывали фильм, включая СМИ, сказали, что им понравилось, они его оценили. Про фильм говорят: смешно, но правда. Я уверен, что мы сможем его показать в кино», — заявил режиссер изданию The Guardian.



Как напоминает «Эхо Москвы», накануне министерство культуры решило отозвать прокатное удостоверение фильма и направить ленту на дополнительную юридическую экспертизу. Фильм должен был выйти в прокат 25 января.



Как напоминает «РИА Новости», «Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть среди членов советской партийной верхушки после кончины Иосифа Сталина.