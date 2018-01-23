Международный олимпийский комитет запретил проносить флаг РФ на трибуны во время ОИ-2018

12:15 | 24.01.2018

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил болельщикам проносить на трибуны стадионов Олимпиады 2018 года флаги стран, которые не принимают участия в Играх. Таким образом, флаг России также будет под запретом, поскольку российские спортсмены будут выступать под олимпийским флагом, передает iz.ru.



Как напоминает championat.com, 5 декабря исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, однако допустил до участия в Играх в составе команды «Олимпийские спортсмены из России» атлетов, которые получат индивидуальные приглашения.



ОИ-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.