Песков заявил, что предложение Украине забрать военную технику из Крыма является официальным

17:17 | 23.01.2018

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что предложение российской стороны Украине забрать военную технику из Крыма является официальным. При этом он уточнил, что оно не требует дополнительных обращений, передает russian.rt.com.



«Мне неизвестно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам, но даже если они не были отправлены, то по большому счету в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации», — сказал Песков.



«Давайте не будем заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать «да» или «нет», дождемся», — резюмировал он.