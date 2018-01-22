В Южной Корее запретили анонимные сделки с криптовалютами

17:11 | 23.01.2018

Власти Южной Кореи запретили использовать анонимные банковские счета для проведения криптовалютных транзакций. Владельцев анонимных криптовалютных кошельков обяжут проходить обязательную верификацию, передает iz.ru. Отмечается, что такое решение вызвано желанием пресечь использование виртуальных валют для отмывания денег.



Эксперты называют Южную Корею третьим по величине рынком в мире по сделкам с биткоином и другими криптовалютами. Этот статус означает, что принятые в Сеуле решения могут привести к резким колебаниям цен цифровых валют, сообщает gazeta.ru.