В Японии из-за извержения вулкана произошел сход лавины на курорте, один человек погиб

16:58 | 23.01.2018

В Японии в префектуре Гумма из-за извержения вулкана Кусацу-Сиране произошел сход лавины в районе горнолыжного курорта, передает NHK. Один человек погиб, 12 горнолыжников получили травмы, не найдены шестеро военных, которые находились на учениях.



Помимо этого, телеканал сообщает о массовой эвакуации людей с объектов Кусацу. К настоящему моменту спасателям удалось эвакуировать около 80 человек, включая лыжников и сотрудников комплекса.



Японское метеорологическое агентство присвоило третий уровень опасности извержению вулкана Сиране по пятибалльной шкале. Подниматься в горы в указанном районе на данный момент запрещено.